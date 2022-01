Neuroloog selgitab: kas nimede unustamine on normaalne?

Gross-Paju sõnul on mälu spetsiifiline ehk sellel on iseenda kaitseks erinevad funktsioonid, vahendab Novaator. «Näiteks (on olemas) normaalne unustamine – me ei mäleta ju kõike, mis maailmas on juhtunud,» ütles neuroloog saates «Terevisioon».