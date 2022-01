Teadlased selgitavad, kas koroona mõjutab mehe viljakust

Neljapäeval ajakirjas American Journal of Epidemiology avaldatud uuringu kallal töötanud teadlased teatasid, et viirus võib kahjustada mehe viljakust kuni 60 päeva pärast haigestumist.

Kuigi uurijad ei saa 100 protsenti väita, et nähtus on konkreetselt koroona põhjus, arvavad teadlased, et nakkus mõjutas sperma tootmist. Üks Covid-19 sümptomeid on palavik ja riiklike tervishoiuinstituutide kohaselt vähendab palavik spermatosoidide arvu ja liikuvust.