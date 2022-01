Immunoteraapia hävitas kolmandiku maksakasvajatest

Hepatotsellulaarne kartsinoom, mis moodustab 80–90% kõigist maksavähijuhtudest, on üks sagedaseim ja ohtlikem vähivorm maailmas. Haigestumise kõige suurem riskitegur on krooniline B-hepatiidi viirusnakkus. Kuigi kasvaja kirurgiline ravi on tihti edukas, tuleb haigus sageli tagasi, sest organismi jäävad imepisikesed mikrometastaasid. Kui haigus tagasi tuleb, on prognoos väga halb.