26. jaanuaril on paaride päev!

Alul abielupaaridele nende armastuse ja kooselu kinnitamiseks mõeldud päev on nüüdseks muutunud kõikide kooselavate paaride päevaks. See annab mõtestatud põhjuse korraks oravarattast välja astuda, olla päriselt oma armastatud inimesega koos ja tänada teda koos oldud aja eest. Tehke süüa, minge kohta, kus esimest korda kohtusite, või plaanige kelmikat nädalavahetust – peaasi, et koos oleks hea.