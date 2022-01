Alkohol, ketamiin ja seks

Alkoholismi ravi pole siiani kuigi edukas olnud, enamik alkohoolikuid jõuab pudeli manu tagasi väga kiiresti. Exeteri ülikoolis korraldati katse pea 100 alkohoolikuga, kes said lisaks psühhoteraapiale kas ketamiini või platseebot. Ketamiin on teatavasti hallutsinatsioone tekitav ja anesteesias kasutatav aine, mida siiani on pikka aega esitletud ohtliku narkoainena, kuid alles viimasel ajal ka kiiretoimelise depressiooniravimina ja isegi narkosõltuvusvastase ravimina.

Nagu oletada võis, olid ketamiini saanud katsealused (võrreldes platseeborühmaga) tunduvalt vähemate depressiooninähtudega ning ka nende maksanäitajad paranesid. Kuna depressiooni ravi ketamiiniga pole enam võõras ka Eestis ja alkoholism on ülisuure tervisekahju tekitaja, siis on lootust, et ravi võetakse kiiresti laialdasemalt kasutusele. Katses osalenud arstid ütlevad, et ei soovita iseseisvalt ja teadmata sisaldusega ainetega ketamiiniravi katsetada, sest tulemuse saavutamiseks on vaja kolme raviseanssi, madalaid, kuid täpseid doose, veenitilgutit ning õiget psühhoteraapiat enne ja pärast igat ketamiiniravi seanssi.