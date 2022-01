Suitsetajatel võivad tulla ülekaalulised lapselapselapsed

Töörühm kirjutab, et kui just isapoolne vanaisa hakkas suitsetama varateismelisena ehk enne 13. eluaastat, mitte 13–16-aastaselt, mõjutas see tema pojatütreid, kuid mitte pojapoegi. Tema naissoost lapselastel oli 17- ja 24-aastaselt märke ülemäära kõrgest keha rasvaprotsendist.