Lapsed on turundussõnumitest üle külvatud

Murettekitav on ka avastus, et sotsiaalmajandusliku staatuse ja kahjuliku kraami reklaamiga kokkupuute vahel on seos. „See on murettekitav, arvestades ülekaalulisuse, alkoholi ja hasartmängudega seotud kahjude suurt määra sotsiaalmajanduslikult mahajäänud piirkondades. See viitab, et turundussõnumid võivad rõhutada ebavõrdsust ja avaldada lisasurvet neile, kes on juba ebasoodsas olukorras," ütleb Watkins.