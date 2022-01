Väike palavik aitab organismil haiguse vastu võidelda — millal seda alandada?

Benu apteegi farmatseudi Lauri Baari sõnul on palavik üldiselt keha reaktsioon võitlemaks erinevate haigustekitajatega: bakterite, seente ja viirustega. «Keha temperatuuri tõus takistab haigustekitajate paljunemist kehas ja aitab mõnda neist isegi hävitada ning seetõttu ei pea väiksemat palavikku alati ravimitega alandama,» selgitas Baar palaviku tervendavat mõju.

«Palaviku tekkepõhjus ei pruugi olla üksnes reaktsioon haigustekitajale, vaid temperatuuritõus võib olla märk kehas toimuvast tugevast põletikulisest protsessist,» selgitab apteeker. Ta märgib, et lisaks haigustega seotud põhjustele võib kehatemperatuuri tõus tekkida ka vedelikupuudusest või kõrge temperatuuri käes viibimisest. Lisaks muutub farmatseudi sõnul kehatemperatuur loomuliku päevarütmi käigus ning on madalam hommikul ja kõrgem pealelõunasel ajal või pärast füüsilist koormust.

Apteeker soovitab täiskavanutel kehatemperatuuri hakata langetama alates 39 kraadist, kui arst pole soovitanud teisiti. «Kui palavik häirib tugevalt enesetunnet või kui on vaja teha töid ja tegevusi, mis nõuavad täit tähelepanu, siis võiks palavikku alandada ka madala temperatuuri juures, sest palavik muudab inimese uimaseks ja vähendab reaktsioonikiirust,» põhjendab Baar.

Lühiajaliselt võib apteekri sõnul palavikku alandada nii käsimüügi valuvaigistitega, millel on lisaks valu vaigistavale ka palavikku alandav toime, aga ka ravimtaimeteega. «Palavikku aitab langetada näiteks pärnaõie ja angervaksa tee, millest viimane paneb keha hästi higistama,» toob Baar näiteid looduslikest palavikualandajatest.

Parim ravi on puhkus

Nagu enamike tervisehäirete korral, on apteekri sõnul ka palaviku puhul esmane soovitus anda organismile puhkust. «Palavikuga tuleks juua palju vedelikku. Soovitan mineraalvett, et taastada kehast välja higistatud sooli. Tuleks vältida rasket füüsilist koormust, eriti palavikuga trenni tegemist,» rõhutab Baar.