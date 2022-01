Covidi järgsete mäluprobleemide saladus hakkab lahenema

Need kõrvalekalded hõlmasid üldiselt antikehade olemasolu, mis viitab sellele, et Covidi järgsed sümptomid võivad olla tingitud põletiku suurenemisest.

Kerged sümptomid, pikk mõju

Kognitiivne düsfunktsioon, eelkõige tähelepanu ja mälu halvenemisega seotud sümptomid on ühed levinumad, mida tervishoiutöötajad täheldavad inimestel, kellel on pikk Covid.

Uuring ilmus ajakirjas Annals of Clinical and Translational Neurology.

Uuringus osales 32 inimest, kellel esinesid nakkuse ägedas faasis kerged Covid-19 sümptomid. Neuroloog küsitles neid standardiseeritud küsimustiku abil, et teha kindlaks, kas neil on pärast SARS-CoV-2 nakatumist tekkinud kognitiivsed häired.

Uurijad leidsid, et enam kui kahel inimesel viiest, kellel esinesid Covidi järgsed kognitiivsed sümptomid, ilmnesid sümptomid vähemalt üks kuu pärast koroonaga nakatumist. Kognitiivsete sümptomite hilinenud algusega uuritavad olid nooremad kui need, kellel tekkisid sümptomid ägedas faasis.

Pikaajaline Covid ja ajupõletik

Varasemates uuringutes on täheldatud, et inimestel, kellel on Covid-19 ägedas faasis kognitiivsed sümptomid, on ajupõletiku ja kahjustusega seotud markerite tase vereplasmas kõrgem.