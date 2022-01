Teadlased selgitasid välja, milline ravi toimib omikroni vastu

Laboratoorsed testid näitasid aga ka seda, et saadaolevad antikehateraapiad – mida tavaliselt manustatakse haiglates veenisiseselt – on omikroni vastu oluliselt vähem tõhusad kui viiruse varasemate variantide puhul. Mõned antikehad on realistlikes annustes täielikult kaotanud oma võime neutraliseerida omikronit, vahendab Medical Xpress.

Wisconsin–Madisoni ülikooli ja Tokyo riikliku nakkushaiguste instituudi uued leiud kinnitavad teisi uuringuid, mis näitavad, et enamik olemasolevaid antikehadel põhinevaid ravimeetodeid on omikroni vastu vähem tõhusad. Ravimitootjad võiksid kavandada, testida ja toota uusi antikeharavimeid, mis on suunatud omikrontüve vastu, kuid see protsess võtab kuid.

Kliiniliselt saadaolevad ravimid ja antikehad kavandati ja testiti enne, kui teadlased tuvastasid omikronvariandi, mis erineb oluliselt viiruse varasematest versioonidest. Omikroni tuvastamisel kartsid teadlased, et selle mutatsioonidest põhjustatud erisused võivad vähendada viiruse algversiooni raviks mõeldud ravimite efektiivsust.

Laboratoorsetes katsetes, milles kasutati ahviliste rakke, testiti hiljuti Covid-19 algse viiruse ja selle variantide, sealhulgas alfa-, delta- ja omikrontüvede vastu antikehade ja viirusevastaste ravimeetodite komplekti.

Molnupiraviir ja intravenoosne ravim remdesiviir olid omikroni vastu sama tõhusad kui varasemate viirustüvede vastu.

Selle asemel, et testida Pfizeri Paxlovidi tablette, mis on mõeldud suukaudseks manustamiseks, testis meeskond Pfizeri sarnast ravimit, mida manustatakse veenisiseselt. Teadlased leidsid, et ravimi intravenoosne vorm säilitas omikroni vastu oma efektiivsuse ja see versioon on praegu ka kliinilistes uuringutes.

Kõik teadlaste testitud antikeharavimid olid mikroni vastu aga vähem tõhusad. Omikroni neutraliseerimiseks kulus 3–100 korda rohkem antikeharavimeid võrreldes varasemate versioonidega.

Rahvatervise ametnikud eeldavad, et ravimid muutuvad Covid-19 üha levinumaks ravivahendiks, mis vähendab riskipatsientide haiguse tõsidust ja pandeemia koormust.