Apteeker annab nõu, kuidas pohmelli ravida

Miks pohmell tekib?

Tavapärane alkoholi liigtarvitamise tunnus on ka vedelikupuudus. Alkohol on diureetikum ehk vee väljutaja, mis tähendab, et see paneb inimest sagedamini tualetti külastama. Vedeliku väljaviimisega kaasneb ka oluliste mineraalide ja vitamiinide kadu. Vedelikupuudus on üks peamisi peavalu, pearingluse ja liigse janu põhjuseid. See võib raskendada ülesannetele keskendumist, reaktsioonikiirust ja otsuste langetamist. Alkoholi tarbimine mõjutab ka inimkeha elektrolüütide taset, mille tagajärjeks on peavalu, ärrituvus ja nõrkus.