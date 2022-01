Moderna alustas omikroni vastu suunatud tõhustusdoosi kliinilisi katseid

Kokku kaastatakse uuringusse 600 osalejat kahes grupis ja see viiakse läbi kuni 24 erinevas paigas USAs, andis Moderna teada pressiteates.

Lisaks avaldati andmed praeguste tõhustusdooside toime vastupidavuse kohta omrikrontüve suhtes ajakirjas The New England Journal of Medicine. Ehkki omikroni neutraliseerimine oli 29-ndal tõhustusdoosi manustamise järgsel päeval esinenud kõige kõrgema antikehade tasemega võrreldes vähenenud 6,3 korda, oli tase kõigil osalejatel tuvastatav. Omikronivastased neutraliseerivad antikehad vähenesid kiiremini kui algse viiruse (D614G) vastased antikehad, mis vähenesid sama perioodi vältel 2,3 korda.