Apteeker selgitab: miks tekib põiepõletik ja kuidas sümptomeid leevendada?

Anatoomiliste iseärasuste tõttu tekib põiepõletik enamasti pigem naistel – naiste kusiti on lühem, pärakule lähemal ning seetõttu nakkusele vastuvõtlikum. Uuringud on näidanud, et ligikaudu pooled naistest põevad elu jooksul vähemalt korra põiepõletikku, samuti on kõrgem oht haigestumiseks seksuaalselt aktiivsetel naistel. Kõige suurem risk haigestumiseks on rasedatel, suhkruhaigetel, immuunpuudulikkusega patsientidel, põiekateetriga patsientidel ja inimestel, kellel on kaasasündinud anatoomiline defekt.