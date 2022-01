Statiinid võivad aidata haavandilise soolepõletikuga patsiente

Praegu kasutatakse haavandilise soolepõletiku ehk koliidi raviks põletikuvastaseid ravimeid, mis sugugi alati ei tööta ... ja jämesoole täielikku või osalist eemaldamist. “Umbes 30% patsientidest peavad lõpuks läbima soole eemaldamise. See on drastiline meede,” ütles uuringut juhtinud dotsent Purvesh Khatri. Haigus põhjustab põletikku ja haavandeid soolestikus, tekitades kõhuvalu, verd väljaheites, kõhukinnisust ja väsimust, põletikke neerudes, maksas, liigestes jm. See võib olla väga kurnav, eriti kui põletikuvastased ravimid ei tööta. Pikemal kestusel võib aga koliidi tagajärjel tekkida näiteks vähk.

Nii tuligi teadlastel mõte katsetada juba teiste haiguste raviks heakskiidetud ravimeid uuel eesmärgil. Andmeanalüüsist selgus, et atorvastatiin võiks anda parimaid tulemusi, kui geeniuuringutele ja kogemustele toetuda. See vähendas oluliselt kirurgilise ravi, põletikuvastaste ravimite ja haiglaravi vajadust. Teised kaks ravimit, mis võiksid samuti sobida, on tugevad keemiaravi preparaadid ja nende võimalike kõrvaltoimete tõttu jäeti nood kõrvale. Statiinid on üldiselt piisavalt ohutud, nii et mõned arstid teevad nalja, et neid tuleks joogivette lisada, ütles Khatri.

Järgmine samm oleks olnud kliinilise uuringu läbiviimine. Kuid andmetöötluse entusiastina kasutas Khatri teistsugust lähenemist. Statiinid on USAs kõige sagedamini väljakirjutatud ravimid, mistõttu tundus mõistlik arvata, et palju selle haigusega patsiente võtab ka statiine, et aidata kolesterooli kontrolli all hoida. Niisiis pöördus meeskond e-tervisekaartide andmete poole. Koliidiga inimestel, kes võtsid ka statiine, vähenesid soolelõikuse määrad umbes 50% ja nad sattusid haiglasse vähem. Kuigi pole selgelt teada, kuidas statiinid haiguse sümptomeid summutavad, ütles Khatri, et neil on teadaolevalt üldine põletikuvastane võime.