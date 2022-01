Kui vaadata haiglasse mineku tõenäosust eri vanusegruppides, siis Fischeri sõnul ei ole tõenäosus haiglasse minna väga palju väiksemaks jäänud, vahendab ERR. Eelkõige vaktsineerimata eakate hulgas on see üsna sama, mis oli enne. Lihtsalt eakaid oli nakatunute seas erakordselt vähe, nentis Fischer.

«Igal juhul teeb muret see, et kui viirus peaks levima senisest veel jõudsamalt eakate sekka, kus meil on üle 60-aastastest enam kui 70 000 vaktsineerimata, siis haiglates ei pruugi asi enam nii kergesti minna. Seda on väga raske prognoosida, kas vanusjaotus hakkab muutuma või mitte.»