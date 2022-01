HPV ja vähk – peagi unustatud teema

Tellijale

Nii mõnigi naine on saanud ämmaemandalt või ­naistearstilt teada, et tal on ­leitud kõrge riskiga papilloomiviiruse ehk HPV nakkus. Enamik emakakaelavähke on tingitud just sellest viirusest, kuid HPV ei põhjusta pahaloomulisi kasvajaid mitte ainult naistel, vaid ka meestel. HPV on kõige sagedasem sugulisel teel leviv nakkus maailmas, kuid õnneks saab viiruse olemasolu kergesti kindlaks teha ning nüüdseks on välja töötatud kaks efektiivset, lihtsat ja turvalist viisi, kuidas HPV põhjustatud haigusi ära hoida.

Papilloomiviirused on väga levinud nii loomade kui ka inimeste seas. Inimesel on leitud 200 HPV alatüüpi, millest enamikuga nakatumist ei pruugi märgatagi. Üks kõige harilikum HPV põhjustatud seisund on näiteks lapseeas sageli esinevad soolatüükad.

Ohustatud nii naised kui ka mehed