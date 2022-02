Kolesterooli alandav süst võib päästa tuhandeid

Esitletud üleilmsete uuringute tulemused on tõesti muljetavaldavad – ravim Leqvio (toimeaine inclisiran) suudab kolesteroolitaset alandada lausa poole võrra ka neil, kellel praegused raviviisid head tulemust ei anna.

Samas pole näha ka tõsiseid kõrvaltoimeid – viimaste sagedus ja raskus olid sarnased platseebole. Erinevalt praegu kasutusel olevatest ravimitest tuleb seda ainet süstida, kuid vaid kaks korda aastas. Inglismaal ja Walesis on planeeritud selle ravimiga ravida 300 000 inimest – eelkõige neid, kellel on juba olnud infarkt või insult, veresooned ateroskleroosist kahjustatud ja kelle kolesteroolitase on vaatamata ravile endiselt kõrge. Nii loodetakse kümnendi jooksul päästa 55 000 inimest uuest insuldist, infarktist ja 30 000 enneaegsest surmast.

Ravimitootja Novartis ning Inglismaa ja Walesi tervishoiuteenistused (NHS) jõudsid kokkuleppele ka hinna osas, sest doosi n-ö letihind on selgelt liiga kõrge – 2330 eurot doos.

Ligikaudu pooltel Ühendkuningriigi täiskasvanutel on kolesteroolitase kõrgem juhistes ettenähtud normist ja peaaegu 8 miljonit inimest kasutavad kolesteroolialandajaid.

Ravim suurendab maksa võimet vähendada madala tihedusega lipoproteiinide (LDL) ehk “halva” kolesterooli taset, mis muidu võib veresoontes põhjustada põletikku ja tekitada ladestusi, mida nimetatakse naastudeks. Aja jooksul muutuvad need naastud suuremaks, piiravad hapnikurikka vere voolu südamesse ja ajju ning võivad rebeneda, põhjustades infarkti ja insulti.

Miks inclisirani läbimurdeliseks ravimiks peetakse?

Inclisiran on esimene ravi, mis kasutab teatud valkude moodustumist takistavat ehk vaigistavat siRNAd. Ravim “vaigistab” geeni nimega PCSK9, mis käsib kehal toota valku, mis aitab reguleerida kolesterooli kogust veres. Selle geeni töö väljalülitamine aitab maksal verest rohkem LDL-kolesterooli omastada ja lagundada.

Inclisiran võib olla mugav ja tõhus valik ka inimestele, kes ei ole rahuldavat kolesteroolitaset saavutanud statiinidega või ei saa viimaseid võtta. Lisaks ennustavad teadlased, kui inclisirani kombineeritakse statiiniga, on saavutatav kolesterooli taseme langust ka 75-80% – võrreldes mitteravimisega loomulikult.

NHS ütleb, et esialgu pakutakse uut ravimit inimestele, kellel on juba südameatakk või insult olnud ja kellel on kõrge kolesteroolitase või selleni viiv geneetiline häire.

Südame-veresoonkonna haiguste ennetuskeskuse juhataja prof Kausik Ray ütleb, et järgmise 10 aasta jooksul vähendab inclisiran südameinfarkti ja insuldi riski kõrge kolesteroolitasemega ja südamehaigustega inimestel 29%-lt 20%-le .

On veel kaks ravimit – evolokumab ja alirokumab – mida kasutatakse sama geeni vaigistamiseks ja inimeste puhul, kellele statiiniravi ei sobi. Need on bioloogilised ravimid, mida on vaja süstida iga 2 nädala järel ja nende töömehhanism on veidi teine.