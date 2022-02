WHO hoiatas pandeemiast tingitud meditsiinijäätmete eest

Kümned tuhanded tonnid meditsiinijäätmeid, mis pandeemiaga kaasnevad, avaldavad survet meditsiinijäätmete käitlemise süsteemile, osutati WHO raportis.

Raportis vaadeldi 1,5 miljardit ühikut ehk umbes 87 000 tonni jagu isikukaitsevahendeid, mis hangiti märtsist 2020 kuni novembrini 2021 ja tarniti riikidele ÜRO programmide raames. See moodustab vaid murdosa kõigist kaitsevahenditest maailmas.

«On äärmiselt oluline varustada tervishoiutöötajad õigete isikukaitsevahenditega. Kuid on samuti oluline, et neid saaks kasutada turvaliselt, ümbritsevat keskkonda mõjutamata,» ütles WHO eriolukordade direktor Michael Ryan.