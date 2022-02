Eesti teadlased avastasid, mis aitab vältida viirusest tingitud südamehaigusi

Uuringus leiti, et erinevalt südamehaigetest on tervetele inimestele iseloomulik tugev immuunvastus enteroviiruse perekonnas väga konserveerunud kattevalgu VP1 ühe kindla epitoobi (koht antigeenil-toim) vastu. Oluline on märkida, et laialt levinud enteroviiruste perekonna hulka kuulub ka lastehalvatust ehk poliomüeliiti põhjustav polioviirus, mille põhjustatud epideemiat on 1960. aastatest pärit ja ka Eestis läbi aastakümnete manustatud suukaudne vaktsiin tõhusalt kontrollinud.

Nimetatud teadustöö tulemused avaldati hiljuti mainekas Lancet kirjastuse ajakirjas EBioMedicine teadusartiklis «Immune response to a conserved enteroviral epitope of the major capsid VP1 protein is associated with lower risk of cardiovascular disease» ehk «Immuunvastus enteroviiruste kapsiidvalgu VP1 vastu on seostatud vähendatud südamehaiguste avaldamise riskiga».