Aita patsiendiportaalil saada uus sisu ja kuub

Kuni 20. veebruarini saab iga Eesti inimene jagada kogemust oma terviseandmete kättesaadavuse ja kasutamise kohta — anda tagasisidet, milliseid võimalusi ta juba täna patsiendiportaalis kasutab ja missuguseid lahendusi ta ootab. Just sel ajaperioodil ilmub portaalist väljalogimisel ekraanile vastav küsimustik. Eesmärk on uurida inimeste kogemust patsiendiportaali (digilugu.ee) vahendusel terviseandmete kasutamise kohta laiemalt.

Internetiteenused arenevad maailmas hoogsalt. See, mis täitis inimeste soove või vajadusi viis aastat tagasi, ei pruugi enam vastata tänastele ootustele.

Digilugu.ee loodi 2008. aastal, samal ajal tervise infosüsteemiga (TIS).

Inimene saab oma tervise hoidmiseks ning haiguste ennetamiseks ise väga palju ära teha. Ka elektroonilisi terviseandmeid on võimalik toetavate tervishoiuteenuste ja infosüsteemi täiendavate funktsionaalsuste abil inimese kasuks tööle panna.

Mis need täpsemalt on? Tegemist on andmetega, mis sisaldavad inimese terviseajalugu ja koosnevad seni tema kohta kogutud elektroonilistest meditsiinilistest andmetest, mida hoitakse tsentraalses süsteemis (TIS – tervise infosüsteem). Eestis saab kõige mugavamalt oma terviseandmetega tutvuda patsiendiportaalis www.digilugu.ee.

Elektrooniliste terviseandmete kasutamise võimalusi on uurinud erinevad ülikoolid üle maailma. Hetkel on käimas sarnane uuring Eestis projekti NORDeHEALTH raames. See on Eesti ja Põhjamaade ühisprojekt, mille eesmärk on selgitada võimalusi tervishoiuteenuste digitaliseerimiseks. Suurem fookus on riiklikel portaalidel, mille kaudu on patsientidel juba täna võimalik tutvuda oma terviseandmetega – ja selle hulka kuulub ka patsiendiportaal digilugu.ee. Projekti raames on kavas ka üle-eestiline uuring.

Milliseid võimalusi pakub patsiendiportaal praegu?

Esiteks on tegemist personaalse terviseplatvormiga, mis aitab näiteks jälgida enda raviandmeid, broneerida aegu, esitada tahteavaldusi, koostada tervisedeklaratsioone, anda nõusolekuid ja palju enamat. Lisaks on kõik andmed ühes kohas, sealhulgas viimasel kahel aastal oluline Covid-19 info ja vaktsineerimise teave.

«Alates selle loomisest on nimetatud keskkonda, selle sisu ja võimekust tänaseni vähesel määral uuendatud ning see ei vasta enam kasutajate ootustele. Liidetud on küll mõningad uued funktsioonid (nt Covid-19 testimisele registreerimine), kuid suuremaid sisulisi muutusi pole veel tehtud. Seda kinnitab ka sotsiaalministeeriumi ning riigikantselei innovatsioonitiimi ühisprojektina valminud eelanalüüs,» märgib NORDeHEALTH projektijuht Barbara Haage.

Eelnimetatud analüüsist on selgunud, et mõningatele asjadele vaadatakse täna teisiti. Seega on tehniliselt loodud keskkond, mis peaks aitama kaasata inimest oma tervise hoidmisse ja juhtimisse, kuid inimeste ootused on muutunud.

Milliseks võiks patsiendiportaal tulevikus muutuda?

Inimesele on oluline, et portaal annaks tulevikus personaalse ja tervikliku ülevaate tema füüsilisest ja vaimsest tervisest ning sotsiaalsest olukorrast, lähtudes sealjuures tema enda sõnastatud tervise eesmärkidest. Lisaks võimaldaks portaal ravisoostumust parandada, kuvades näiteks arsti poolt kinnitatud viimase raviskeemi, mis on nähtav kõikidele teenuseosutajatele nii tervishoiu- kui ka sotsiaalsüsteemis.

Tulevikus koondaks portaal tõenduspõhised patsiendiõpetuse materjalid, võimaldaks teabevahetust ja vajadusel võrgustikukohtumisi tervishoiuspetsialisti ning patsiendi ja tema perekonna vahel, kus lähtutakse patsiendikesksetest raviteekonna kokkulepetest. Oluline on seegi, et portaal muutuks kasutajasõbralikumaks ja personaalsemaks, et meeldetuletussüsteemid toimiksid tõrgeteta jms.