Nakatumise kasvades on Iisraeli koolides kasutusse võetud kaitsemaskid. 2. veebruari seisuga on Iisraelis Covid-19 põhjustatult surnud 8226 inimest. 100 tuhande elaniku khta on seda 1,5 korda vähem kui Eestis. Fotol AMIT Modni Gümnaasiumi õpilased 31. jaanuaril sel aastal. FOTO: GIL COHEN-MAGEN / AFP / SCANPIX