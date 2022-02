Prantsusmaa võtab kasutusele Pfizeri koroonatableti

Prantsusmaal on endiselt üks maailma kõrgemaid nakatumisnäitajaid elaniku kohta, kuid viirusega seotud intensiivravi olukord on leevenemas ja valitsus hakkas kolmapäeval leevendama omikrontüve tõttu kehtestatud piiranguid.

Prantsusmaa on saanud kätte esimesed 10 000 annust Pfizeri ravimit Paxlovid ja apteekidesse jõuab see reedel, teatas kolmapäeval tervishoiuministeerium, lisades, et riik on esimene, kes ravimit EL-is pakkuma hakkab.