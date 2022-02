Vitamiin C - vastuolulise uuringu läbivaatamine võib soovitusi muuta

1940. aastatel viis Inglismaa Sorby uurimisinstituut läbi katseid, et teada saada, kui palju C-vitamiini inimene vajab skorbuudi vältimiseks. Uuringu tulemusi kasutati hiljem Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovituste põhjendamiseks. Kuid uuesti tehtud analüüsist selgub, et inimene vajab tegelikult umbes kaks korda rohkem kui praegune WHO poolt soovitatav C-vitamiini päevane kogus on – mitte 45 mg päevas, vaid 95 mg päevas.

Teadlased jõudsid aastakümneid tagasi järeldusele, et skorbuudi vältimiseks vajavad inimesed iga päev vaid 10 mg C-vitamiini. WHO tõlgendas infot hiljem valesti ja toitumissoovitustesse läks kogemata neli korda suurem number. Tegelik number, nagu nüüd selgub, on ikka veel kaks korda suurem – 95 mg päevas.

Lisaks kõigele muule tähtsale, mida vitamiin C teeb, on vitamiinil oluline roll kollageeni tootmises. See on valk, mis ehitab üles armkoe ja seob haavad kokku, võimaldades neil paraneda. Kollageen mängib rolli ka südame tervises. Uuringus leiti ka, et C-vitamiini ammendumisest taastumine võtab kauem aega, kui varem arvati, ja see taastumine nõuab suuremaid vitamiini annuseid. Isegi 90 mg annuste võtmine iga päev 6 kuu jooksul ei ole piisav normaalse haavade paranemise taastamiseks. Sorby uuringute andmed koguti hoolikalt ja on jätkuvalt väärtuslikud. Kuid uuringu metoodikad peegeldavad teaduseetika osas väga erinevat aega.

Uut analüüsi juhtinud prof. Philippe Hujoel ütles UW Newsile rääkides:

“Sorby C -vitamiini katse on šokeeriv uuring. Nad kahandasid inimeste C-vitamiini taset pikaajaliselt ja tekitasid eluohtlikke hädaolukordi.” Uurijad tekitasid näiteks teadlikult haavu ja takistasid nende paranemist – sellisteks uuringuteks tänapäeval luba ei saaks.

Nüüd selgub, et ka 90 mg päevas 6 kuu jooksul pole piisav kogus, et tagada haavade head kokkukasvamist ja kudede taastumist, mis tähendab, et soovituslikud kogused, mida peaks kasutama mitmesuguste haiguste ja terviseprobleemide ravimisel, on veel suuremad ja vajavad ümberhindamist. Muuhulgas viitavad teadlased vitamiin D päevakoguse ülevaatamise vajadusele.

Vitamiini C suuremate koguste võtmisest võib kasu olla aneemia (parandab raua omastamist), allergiate, diabeedi, südameprobleemide, kõrge vererõhu, veritsevate igemete, haavaravi, merehaiguse, kasvajate, infektsioonide jpt terviseprobleemide puhul. Risk vitamiini C defitsiidi väljakujunemiseks on näiteks suitsetajatel, ekstreemse füüsilise pingutuse, kehva söögisedeli ja väga külma ilma korral.