Proviisor soovitab: depressiooni sümptomite leevendamiseks leiab abi apteegist

Euroapteegi proviisor Kristian Semjonovi sõnul on depressiooni tekkepõhjuseid erinevaid, kuid põhilisena saab esile tuua emotsionaalselt keerulisi elusündmuseid nagu lähedase inimese või töökoha kaotus, haigused, ravimitest tingitud meeleoluhäireid, alkohol ning samuti mõnuainete kuritarvitamist.

«Veel esineb nii naistel kui ka meestel sünnitusjärgset depressiooni. Naiste puhul esineb seda statistiliselt rohkem, sest nende arstikülastuste sagedus, eriti selles eluetapis, on sagedasem,» nentis Semjonov.

Maailma Terviseorganisatsioon toob depressiooni põhiliste ilmingutena välja nädalaid või kuid kestva meeleolu languse, rõõmutunde vähenemise, väsimuse, energiavaeguse ning samuti huvi kadumise asjade vastu, mis seni inimesele rõõmu valmistasid. Sageli esineb depressiooni puhul ka unehäireid – nii unetust kui ka hüpersomniat ehk ebatavaliselt suurt unevajadust. Lisaks on häiritud inimese keskendumisvõime, suurenenud ärevustunne, vähenenud võib olla söögiisu või hoopis vastupidi – tekib tahtmine süüa valimatult ja ebatervislikke toite.

«Koroonapandeemia ajal on apteekidesse pöördunud järjest rohkem inimesi, kes otsivad ärevuse ja kurnatuse vastu lahendust või leevendust. Kõige sagedamini otsitakse «midagi närvidele»,» selgitas Semjonov, kelle sõnul saab apteeker soovitada nii toidulisandeid kui taimeteed.

Unehäired võivad pikaajalise kestvuse puhul kaasa tuua ka muid terviseprobleeme – näiteks viia ülekaalulisuse tekkimiseni, tõsta diabeediriski, tekitada ärevust ning vererõhuprobleeme, mistõttu on vajalik ööpäevast režiimi ja unerütmi hoida ning toetada.

«Une kvaliteedi eest vastutab hormoon melatoniin, mida toodab meie enda keha, et reguleerida bioloogilist ööpäevarütmi. Seega võib unehäirete puhul lühiajaliselt proovida melatoniini sisaldavaid toidulisandeid, mis aitavad kiiremini uinuda ning seeläbi ka unetsüklit pikendada,» selgitas Euroapteegi proviisor.

Ta lisas, et keha lõõgastumisele ja pingete leevendamisele aitavad kaasa magneesiumit sisaldavad toidulisandid, mis toetavad närvisüsteemi normaalset talitust, südamelihaste tööd ja reguleerivad ka vereringet.

«Kuigi suurema osa D-vitamiinist toodab iga inimese keha ise, tuleks pimedamal ja päikese madala intensiivsuse perioodil, mis Eestis kestab septembrist maini, tarbida toidulisandina ka D-vitamiini. D-vitamiin mõjutab kaudselt ajukemikaalide nagu dopamiin, adrenaliin, noradrenaliin tootmist, mille vähenemine võib põhjustada meeleoluhäireid. D-vitamiini on saadaval eri vormides, kuid kõige kiiremini imenduv on näiteks sprei kujul D-vitamiin,» selgitas Euroapteegi proviisor.

Samuti soovitab Semjonov vaadata Oomega-3-rasvhappeid sisaldava toidulisandite poole, sest need toetavad kasulike ajukemikaalide tootmist, võivad vähendada põletikke, reguleerivad kolesteroolitaset ning parandavad verevarustust. «Kuna meie enda keha ei ole võimeline neid rasvhappeid tootma, tuleb need kätte saada toiduga või toidulisanditega,» selgitas Euroapteegi proviisor.

«Kummeli, melissi, palderjani sisaldavad taimeteed on rahustava toimega ning võivad aidata ärevuse ning rahutuse leevedamisel,» tõi Euroapteegi proviisor esile.

Ta lisas, et kuna inimene vajab tasakaalus olemiseks häid sotsiaalseid sidemeid, siis on ka keerulistel ja ärevatel aegadel oluline leida aega lähedastega koosviibimiseks. «Sotsiaalne tugi on sama oluline kui arsti poolt määratud ravi. Ühistegevused sõpradega värskes õhus, koos teejoomine ja emotsioonide jagamine võib mõjuda paremini kui tablett,» nentis proviisor.