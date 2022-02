Vaimselt stimuleeriv töö vähendab dementsuse riski

Üks võimalik seletus on see, et vaimne stimulatsioon alandab nende valkude hulka, mis takistavad uute ühenduste tekkimist ajurakkude vahel (protsessid, mida nimetatakse aksonogeneesiks ja sünaptogeneesiks). Uued oskused ja teadmised sünnivad aga just nii – uute ühenduste tekkega. Ja kui neid on palju, siis on nende kahanemine raske seisundini, mida me kõik näinud oleme, ka pikem protsess, sest varud on suured.