Ajust leiti rakud, mis lasevad inimesel alkoholismi langeda

Oluline aspekt on see, et sõltuvus kujuneb välja vaid osadel alkoholi tarvitavatest. Teisisõnu – mõned inimesed on haavatavamad kui teised. Haavatavamad nimelt jätkavad alkoholi tarvitamist ka siis, kui see toob kaasa negatiivseid tagajärgi.