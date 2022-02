India ametlik koroonasurmade arv tõusis üle poole miljoni

Föderaalse terviseministeeriumi andmetel on Indias koroonaviiruse tagajärjel surnud 500 055 inimest, neist 1072 viimase ööpäeva jooksul.

Kokku on riigis nakatunuid registreeritud 41,9 miljonit, mis rahvusvahelise statistika järgi jääb maha üksnes USA-st.

Nakatumiste arv on viimastel nädalatel kiirelt leviva omikrontüve tõttu tõusnud, kuid viimased päevad näitavad alanemist. Terviseministeerium teatas eelmisel nädalal, et riigi paljudes osades on leviku platoo saavutatud.