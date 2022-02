Lastefond kogub annetusi 8-aastasele hingamisraskustega poisile

Lapse hingamisfunktsiooni aitaks parandada innovaatiline vibratsioonivest, mille hind ilma käibemaksuta on 9900 eurot. Lapse perel sellist summat kusagilt võtta ei ole ja nad paluvad heade inimeste abi.

Oskar on 8-aastane sügava puudega laps, kel on diagnoositud mitmed kaasasündinud haigusseisundid, millega kaasneb ravile raskesti alluv epilepsia, kõigi jäsemete halvatus ning veel mitmed tervisemured. Laps vajab ööpäevaringset hoolt. Neelamishäirete tõttu vajab Oskar ka aspireerimist ning sellest tulenevate kopsupõletike ära hoidmiseks on talle paigaldatud gastrostoom, mille abil Oskarit toidetakse.