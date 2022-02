Põletik ehk immuunvastus käivitab histamiini vabanemise kehas. See suurendab verevoolu kahjustatud piirkondadesse, et neid immuunrakkudega üle ujutada. Kuigi need toimed aitavad infektsioonidega võidelda, on üha rohkem infot selle kohta, et nii pikaajaline kui ka äge põletik on seotud depressiooniga. Põletik kaasneb infektsioonidega, kuid seda võivad põhjustada ka stress, allergilised reaktsioonid ja hulk kroonilisi haigusi nagu diabeet, rasvumine, vähk ja neurodegeneratiivsed haigused.