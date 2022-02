Maailmas elab 33 miljonit vähihaigusega inimest

Maailma vähipäev (World Cancer Day) toimub igal aastal 4. veebruaril ja on pühendatud vähivastasele võitlusele ja seda organiseerib The Union for International Cancer Control's (UICC), kuhu kuulub 1200 liiget 172 riigist. Eesti Vähiliit on UICC ametlik liige alates 1993. aastast ja lähtub oma tegevustes rahvusvahelistest põhimõtetest.