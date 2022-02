Euroopas avastati uus ja veel ohtlikum HIV tüvi

Inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV) nakatab ja hävitab immuunrakke, mida nimetatakse CD4-rakkudeks, põhjustades nende rakkude arvu languse. Kui haigust ei ravita, areneb see AIDSiks. Inimestel, kes on nakatunud äsja leitud HIV-variandiga, mida nimetatakse VB-variandiks, langeb CD4 arv ligikaudu kaks korda kiiremini kui inimestel, kes on nakatunud lähedaste HIV-tüvedega.