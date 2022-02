Näri nätsu, et soolestik töötaks!

Operatsioonijärgselt on vahel probleeme soolestiku normaalse töö taastamisega – sool ei suuda lihtsalt toitu kokkutõmmete abil edasi juhtida, sest sooleseina kokkutõmbed on liiga nõrgad. Midagi head see loomulikult ei tähenda, kui toit normaalselt edasi ei liigu. Tagajärjeks võib olla soole ummistumine, oksendamine, krambid jne. Loomulikult tähendavad sellised probleemid pikemat aega haiglapalatis viibimist ja pikemat taastumist. Chicago südamekirurgid leidsid sellele operatsioonijärgsele probleemile lahenduse närimiskummi näol! Kohe, kui patsient on narkoosist ärganud ja suudab nätsu närida, antakse talle see ülesandeks. Lisaks soolestiku töö taastamise kaasaaitamisele värskendab see suud, puhastab hambaid ja igemeid ning teeb patsiendi tujugi paremaks. Kui muidu pidavat nende patsientide puhul selliseid sooleprobleeme olema viiel juhul sajast, siis nätsunärijate puhul vähem kui ühel patsiendil sajast. Tegemist on niisiis viiekordse langusega! Ning pealegi ei maksa see sisuliselt mitte midagi. Meeles tasub pidada sedagi, et vett peab samuti piisavalt jooma!