Kuidas saab stress hea olla?

Esimeseks tööintervjuuks valmistuja võib tajuda, et süda lööb galopi rütmis või peopesad on higised. Või eksami eel tabab sind kõhuvalu. Muidugi on see märk, et oled närvis, kui tegelikult aitab stressireaktsioon ajju hapnikku lisada ja vabastab energiat mobiliseerivaid hormoone. Inimesed peavad kogu eluea jooksul omandama palju keerulisi sotsiaalseid ja intellektuaalseid oskusi ning seejärel rakendama neid oma eesmärkide saavutamiseks. See protsess on oma olemuselt stressirohke, kuid see on oluline, et olla ka ühiskonna produktiivne liige. Kui inimesed lihtsalt vabanevad stressitekitajatest, millega nad silmitsi seisavad, võib see neid hoopis ebasoodsamasse olukorda seada. Et inimesed saaksid tänapäeva elus hästi hakkama ja saaks üle erinevatest ohtudest, peavad nad leidma viisi, kuidas omaks võtta ja ületada stressirohked väljakutseid.