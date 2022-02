Munasarjavähi uus raviskeem annab suurepäraseid tulemusi

Tuhanded naised saavad abi uuest raviskeemist, mis paneb pea pool teatud harvaesinevatest munasarja kasvajatest (ingl k low-grade serous ovarian cancer) kokkutõmbuma ka siis, kui haigus on oma olemuselt raskelt ravile alluv. Tegemist on noortel naistel esineva aeglaselt kasvava, kuid ravile väga halvasti alluva kasvajavormiga. Eksperdid on uut ravimite kombinatsiooni nimetanud juba “fantastiliseks”. Esimeste katsete tulemused, millest räägiti eelmise aasta Euroopa onkoloogide kongressil, on igal juhul väga head. Tegemist on kahe uue ravimi – defaktiniibi ja VS-6766 kombinatsiooniga. Esimeses katses, mille tegi Londonis asuv Vähiuuringute instituut (ICR), osales 24 patsienti, kellest 46% nägid oma kasvaja koomamaletõmbumist. Tavaline ravile reageerimise määr on seni olnud 13-14% juures. Kui samasugused tulemused tulevad ka suurema arvu patsientidega tehtud katses, mis praegu on ettevalmistamisel, siis on lootust, et ravim tuleb kiiresti tavakasutusse. USA Toiduainete ja Ravimite amet andis ravimite kombinatsioonile juba läbimurde-ravi staatuse. Sama ettevõte - Verastem Oncology - on alustanud ka katseid teiste kasvajatega ning sealgi on esimesed tulemused julgustavad.