Haigekassa maksab perearstidele 4,7 miljonit eurot tulemustasu

Haigekassa esmatasandi teenuste juhi Külli Friedemanni sõnul on lisatasu perearstidele vajalik, et võimalikult palju inimesi saaks haiguse raske läbipõdemise eest kaitstud. «Perearstidel on vaktsineerimisel hindamatu roll ja oleme neile lisatöö eest ütlemata tänulikud,» lisas Friedemann.