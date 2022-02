Kaasasündinud südamerikete teadlikkuse nädal keskendub õigeaegsele avastamisele

Tartu Ülikooli Kliinikumi 3. kliinilise valdkonna juhi ja südamekliiniku arst-õppejõu Alar Irsi sõnul on viimastel aastatel suur osa tähelepanust tervishoius püsinud Covid-19 pandeemial ja selle ületamisel, mistõttu on oluline tuletada meelde ka teiste haiguste puhul vajalikku varajast sekkumist või hoolikat jälgimist.

Tallinna Lastehaigla kardioloogiateenistuse juhataja dr Maila Raidmäe sõnul on Põhja-Eesti piirkonnas elavad südameriketega lapsed on jälgimisel Tallinna Lastehaiglas.

«Meil on aastatepikkune väga hea koostöö Tartu kolleegidega. Vajalikud operatsioonid tehakse Tartu Ülikooli Kliinikumi kardiokirurgia osakonnas, enne ja pärast käivad lapsed Tallinna lastekardioloogide juures. Nõu ja abi saame ka Soome kolleegidelt Helsinkis, kus just praegu on lastekardioloogia residentuuri raames õppimas noor arst Tallinnast.»

Kaasasündinud südamerikete kompetentsikeskuse üks eestvedajatest, kliinikumi südamekirurg dr Raili Ermel selgitab, et keskmiselt üks sajast sündinud lapsest sünnib kaasasündinud südamerikkega, mis Eestis tähendab keskmiselt 100 last aastas.

«Kaasasündinud südamerikkeid on palju erinevaid, varieerudes «väikesest august südames» kuni ühe südamepoole puudumiseni. Suur osa kaasasündinud südamerikkeid on tänapäeval korrigeeritavad, mistõttu on nende ülesleidmine oluline juba raseduse ajal. See on ka põhjus, miks rasedusaegselt tekkinud kahtlusel südamerikkele, viiakse läbi loote südame ultraheliuuring, kus uuritakse süvendatult just südame ehitust ja toimimist. Tartu Ülikooli Kliinikumis osaleb loote südame ultraheliuuringul ka suurte kogemustega lastekardioloog, kes konsulteerib tulevasi lapsevanemaid lähtuvalt diagnoositud rikkest. Teatud südamerikked (nt suurte arterite transpositsioon ja muud kriitilised südamerikked) vajavad kiiret ravi ja sekkumist kohe vahetult pärast sündi,» kirjeldas diagnoosimise ja ravimise protsessi dr Ermel.