Baari sõnul on multivitamiinide ehk vitamiinide segu tarvitamise eeliseks soodsam hind ja mugavus, sest neis on olemas kõik vajalikud ained vastavalt inimese eale või soole, eridieedist või haigusseisundist lähtuvast vajadusest.

Enim kasutatakse farmatseudi sõnul multivitamiine, kus on optimaalses koguses vajaminevaid vitamiine tervele inimesele. «Lisaks on spetsiaalse kohandatud vitamiinide sisaldusega preparaadid näiteks diabeetikutele, aga levinud on ka kindlale organsüsteemile mõeldud vitamiinide segud: silmavitamiinid, kognitiivsete funktsioonide ehk niiöelda mäluvitamiinid, iluvitamiinid juustele ja nahale ning muud,» loetleb Baar.