Ajalugu teinud vene iluuisutaja põrus dopingukontrollis südameravimi tõttu

Võistkondlik iluuisutamise medalite tseremoonia viibis pärast seda, kui Venemaa uisutaja proov osutus trimetasidiini suhtes positiivseks. Rahvusvaheline Uisuliit ega Venemaa Olümpiakomitee pole vastuseid jaganud. Valieva proovist leiti trimetasidiini, mis on tuntud ka kui TMZ. Tegemist on südameravimiga, mis on rahvusvahelistel spordialadel aastaid keelatud.