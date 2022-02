Kõrgem seleenitase tõstab rinnavähiga toimetuleku väljavaateid

Tavaliselt vaatavad arstid rinnavähi puhul ravi planeerides selliseid näitajaid nagu haigusest haaratud lümfisõlmede hulk, kasvajarakkude iseloom või kasvaja suurus, et hinnata patsientide riske ja prognoosi. Uue uuringu alusel võib patsientide seleenitaseme mõõtmine anda aga olulist lisainfot.

Seleen on asendamatu mineraalaine, mida me saame erinevate toiduainetega. See aine kuulub umbes 25 erineva olulise ensüümi koostisse, mida nimetatakse selenoproteiinideks. Need seleeni ja valkude ühendid aitavad kaitsta inimese rakke kahjustuste eest, vähendavad ebasoovitavate rakkude jagunemist ja ka vähi tekke riske.

Kõrgem seleenitase tähendab paremat kaitset

Teadlased Lundi ülikoolist viisid oma uuringu läbi koostöös erinevate Saksa ülikoolide teadlastega. Nad mõõtsid seleenitaset 1996 naisel, kes olid hiljuti saanud primaarse invasiivse rinnavähi diagnoosi.

Teadlased vaatasid, milline on nende naiste seleeni koguhulk veres ning kahe ensüümi - selenoproteiin P (SELENOP) ja glutatiooni peroksüdaasi (GPx3) kogus. Kõik kolm seleeni hulga näitajat olid pöördvõrdelises seoses vähihaigete ellujäämisvõimaluste ja vähi taastekkega.

Teisisõnu on kõrgema seleeni, selenoproteiin P ja glutatiooni peroksüdaasi tasemega patsientidel oluliselt suurem tõenäosus rinnavähi tekkel ellu jääda ja palju väiksem risk vähi taastekkeks.

Kui kõrge on erinevas eas naiste soovitatav ja ohutu seleeni tase veres, et rinnavähki lausa ennetada, pole tänaseks päevaks selge, sest järeldusi võimaldavaid heal tasemel uuringuid pole tehtud.

Kaitse rakke oksüdatiivse stressi eest

Tõenäosus ellu jääda oli umbes 50 protsenti kõrgem nendel rinnavähiga naistel, kellel oli kõige kõrgem seleenitase ning kõrgeimad selenoproteiin P ja GPx3 tasemed.

Samuti märkasid teadlased, et madal GPx3 aktiivsus seostus suurenenud riskiga, et vähk tuleb peale ravi tagasi. GPx3 on üks olulisemaid antioksüdante inimese kehas ning sellel on terve hulk elutähtsaid funktsioone, sealhulgas rakkude kaitsmine oksüdatiivset stressi põhjustavate vabade radikaalide eest. Rinnavähk on haigus, mida tavaliselt seostatakse potensiaalselt ohtlike vabade radikaalde kõrgenenud tasemega.

Euroopa on seleenivaene piirkond

Rinnavähil on mitmeid riskifaktoreid, mis suurendavad kasvaja tekke riski. Nendeks on näiteks pärilik-geneetiline eelsoodumus (kuni 10% juhtudest), vanus, keskkonnareostus mitmesuguste endokriinsüsteemi kahjustavate ainetega, östrogeeni tase. Lähtudes uuest Rootsi-Saksa uuringust mängib ka seleeni kõrgem tase immuunsüsteemi tugevdamisel oma positiivset rolli. Kõrgema seleenitaseme kasu on näidatud üle maailma läbi viidud uuringutega ja see kehtib ka mitmete teiste kasvajate (maksakasvajad näiteks), aga ka viirusinfektsioonide, südame-veresoonkonna haiguste, diabeedi, astma, meeleoluhäirete, mäluprobleemide, meeste viljatuse, raseduse ja isegi luude-liigeste tervise puhul.

Seleenitase Euroopa põllumajandusmullas on madal, mis tähendab, et eurooplased saavad toidust (võrreldes teistes, kõrgema pinnase seleenisisaldusega maailma piirkondades elavate inimestega) liiga vähe seleeni. Seleenivaegusega toidus paistab silma eriti Ida-Euroopa piirkond - Lääne-Euroopas on suures osas tingimused veidi paremad, kuid ei küüni enamasti USA tasemele, kus toodetud toit on seleenist rikkam.

Seleeni leidub kõige enam tuunikalas, tursas (vähendab elavhõbeda kahjulikku toimet), läätsetes, lihas, kartulis, pähklites, sibulas ja tervaviljas. Seleenisisaldus on neis siiski väga kõikuv ja sõltub konkreetsest kasvukeskkonnast ehk pinnasest.

Paljud võtavad seleeni toidulisandina, olemaks täiesti kindel, et kehale on tagatud piisav seleenivaru.

Parim toime on seleenipärmil

Seleen on saadaval nii orgaanilises kui anorgaanilises vormis. Uuringud näitavad, et seleeni orgaaniliselt seotud vormid on keha jaoks lihtsamad imendada ja kasutada.

Just sel põhjusel valisid Rootsi teadlased ka oma murrangulise südametervise uuringu KiSel-10 jaoks just seleenipärmi preparaadi, mis sisaldab mitmeid erinevaid seleenivorme. See uuring avaldati aastal 2013 ajakirjas International Journal of Cardiology ning selle tulemused näitasid selgelt, et mõistlikus koguses seleeni ja koensüüm Q10 koostarvitamine aitas vähendada südamesurmade arvu ja parandada elukvaliteeti nii meestel kui ka naistel.