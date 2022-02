Erakordselt suur haiguslehtede arv ei takista hüvitiste väljamakseid

Võrreldes 2020. aastaga kulus hüvitiste väljamaksmisele 31 miljonit eurot rohkem. Vaatamata sellele, et haiguslehtede arv on viimastel kuudel erakordselt suur ning lehti on prognoositust enam, saame kinnitada, et hüvitiste väljamaksmisel probleeme ei teki.