Kuidas liigse ärevusega hakkama saada?

Ärevustunne on ilmselt tuttav meile kõigile. See võib olla meeldiv, näiteks siis, kui ootame lennujaamas kaua eemal viibinud sõpra või mõnda toredat sündmust. Teisalt võib see olla sisemine pinge, rahutus, paanika või hirmule sarnane tunne, mis on seotud tegeliku või kujutletava ohu tajumisega. Evolutsiooniliselt on aga ärevusel olnud täita oluline roll – panna inimest end ohuolukorras kokku võtma, et valmistuda põgenemiseks. See on aidanud ellu jääda, koondades tähelepanu olukorrast väljapääsu otsimisele ning tõuganud tegutsema.

Kuidas tunda ära liigne ärevus?

Ärevust ei ole lihtne taluda, kui see on ülemäärase tugevuse või kestusega. Sellisel juhul muudab see meie elu hoopis keerulisemaks. Igal inimesel on ärevuse talumise piirid erinevad ning nende ületamine võib olla halvava mõjuga ja langetada elukvaliteeti.

Ärevus on ülemäärane siis, kui hakkab segama und, toitumist, suhtlemist ja vaimset heaolu. Ennast jälgides paneme tähele, et ärevuse taseme tõusust annab märku näiteks ebamugavustunne kõhus, pingetunne kätes-jalgades, peavalu, muremõtted, soov korduvalt detaile üle kontrollida või teatud olukordade vältimine.

Lapse ärevust on vahel keeruline ära tunda ja mõista, kuna lapsed üldiselt ei oska neid tundeid ise märgata ja nimetada. Laste ärevus võib ilmneda une- ja söömisraskuste, pea- ja kõhuvalude, halva enesetunde, nutususe ja klammerdumise, sagedase eakaaslastega suhtlemisest keeldumise (näiteks koolitõrge, eakaaslaste sünnipäevadele minekust või huvitegevusest keeldumine), liigse muretsemise, valvel oleku või muu sarnasena.

Ärevuse nähte on erinevaid, kuid igaüks saab õppida tundma enda ärevust. Nende märkide tundmine annab meile võimaluse end paremini rahustada ja erinevate olukordadega toime tulla. Levinumad ärevushäired on foobiad (hirm mingi kindla objekti või olukorra ees, mis on tegelikult ohutu), üldistunud ärevus (pidev ja pikaajaline ärevus, mis reeglina ei ole seotud konkreetsete asjaoludega ega avaldu hoogudena) ja paanikahäire (korduvate tugevate ärevushoogude esinemine).

Mida ärevusega peale hakata?

Paanikahäiret või muud ärevushäiret endal ise diagnoosida ei ole soovitav, selleks tuleb siiski pöörduma spetsialisti, perearsti, kliinilise psühholoogi või psühhiaatri poole. Soovitav ei ole ka tõdeda, et «jah, ma olengi nõrkade närvidega ärev inimene», sest see ei vasta tegelikkusele. Teatud kandam on meile küll juba enne sündi kaasa pakitud ja elu jooksul me seda isegi täiendame, kuid see ei tähenda, et peame oma raskustega leppima nii nagu nad parasjagu on. Inimene on hästi kohanev organism ja suudab ette tulevate kannatustega sellisel määral kohaneda, et hakkab neid enda osaks pidama. Samas ei tohiks ära unustada, et kohaneda tuleb vaid sellega, mida me muuta ei suuda.