Peaasi kutsub mõõtma töötajate emotsionaalset enesetunnet

Küsitluse tulemustest ilmnes, sarnaselt teiste Eestis kogutud andmetega, et märkimisväärsel osal inimestest olid vaimselt keerulised ajad. Vastanute hulgas oli depressiooni tunnuseid 33 protsenti, üldistunud ärevuse tunnuseid 35 protsenti, sotsiaalärevuse tunnuseid 21 protsenti ning uneprobleemide tunnuseid 38 protsendil vastanuist.

Emotsionaalse enesetunde mõõtmine käib ka sel aastal käsikäes vaimse tervise vitamiini kampaaniaga, mis keskendub vaimse tervise tugevdamisele. «Küllap on igaüks kokku puutunud kõrgema stressitasemega elamise tagajärgedega. Teada on ka see, ravijärjekorrad vaimse tervise abi saamiseks on liiga pikad. Need on tõsised ja sügavad murekohad, mis vajavad pikaajalisi ja suuri muutuseid, mis omakorda nõuavad aga aega,» sõnas Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.

«Vaimse tervise kriisis on oluline aga inimeste toetamine juba täna. See ei pea alati olema väga keeruline või kulukas ettevõtmine. Tähtis on valmisolek vaimse tervise teemaga töökohal igapäevaselt tegeleda. Meile seni jagatud parimatest praktikatest on jäänud kõlama eeskuju näitamine ja vaimse tervise teemade käsitlemine näiteks iganädalastel meeskonnakoosolekutel,» ütles Oidermaa ja lisas, et just seetõttu pakutakse emotsionaalse enesetunde mõõtmist käsikäes vaimse tervise vitamiinikuuriga. Viimane neist annab lihtsate ning igapäevaste nippidega võimaluse vaimse tervise tasakaalu hoidmiseks ja toetamiseks.