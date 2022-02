Psühholoogiaprofessori sõnul tuleneb koroona tõsiduse eiramine aju säästurežiimist

Kui Covidiga nakatunud lähedastel, sõpradel ja pereliikmetel oli haigus kergekujuline ja nad paranesid kiiresti või kui neil tekkis vaktsineerimise järgselt kõrvalnähte, võib aju inimest veenda, et teda ootab sama kogemus. Seda nähtust nimetatakse «kättesaadavuse heuristikuks» – see on käputäis aju poolt loodud käitumist suunavate tõlgenduste otseteid, mis säästavad ajuenergiat ja mida üldiselt peetakse kasulikuks.