Põhjamaad plaanivad ise vaktsiinitootmist

«See seisneb lahenduse leidmises, et tulevase pandeemia korral oleks meil vajadusel suurem ja parem suutlikkus oma kodanikke kiiresti vaktsiinidega varustada,» ütles Rootsi kaubandus- ja tööstusminister Karl-Petter Thorwaldsson uudisteagentuurile TT.

«Norra tervisetööstus on teadmistemahukas majandusharu, mis kasvab. Meil on head keskkonnad ravimite ja meditsiiniseadmete arendamiseks. See uuring annab kasulikke teadmisi Põhjamaade ühise koostöö võimalustest vaktsiinide väljatöötamisel,» ütles Norra kaubandus- ja tööstusminister Jan Christian Vestre uudisteagentuurile AP.