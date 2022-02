Kas mikroelementidega saab südamepuudulikkuse ravile kaasa aidata?

Vaidlused, kas mineraalainete ja vitamiinide võtmine on ikka tõsiste terviseprobleemide puhul tõsiseltvõetav tegevus, on kestnud juba pikemat aega. Oma panuse vaidlusesse lisavad ka Groeningeni ülikooli teadlased.

Praeguste ravimeetoditega südamepuudulikkust välja ravida ei saa. Seega on kiiresti vaja uusi strateegiaid südamepuudulikkuse raviks või ennetamiseks. Viimaste aastakümnete jooksul on kindlaks tehtud selge seos kehva südametegevuse ja ainevahetuslike häirete vahel. Mitmed erinevad häired põhjustavad “koostöös” südames adenosiintrifosfaadi (ATP) tootmise kahanemist ja südame energiapuudust. Erinevate energiaallikate - rasvhapete, glükoosi - mitokondritesse ehk raku jõujaamadesse tarnimise suurendamine on mõttetu, kui mitokondrid ei suuda neid energiasubstraate ohutult kütuseks muuta. Just mikroelemendid (sh koensüüm Q10, tsink, vask, seleen ja raud) on vajalikud selleks, et makroelemente tõhusalt ATP-ks muundataks. Kuid kuni pooltel südamepuudulikkusega patsientidest leitakse uuringutes ühe või mitme mikroelemendi puudus. Mikroelementide defitsiit mõjutab oluliselt energiatootmist mitokondrites ja seda tuleks pidada südamepuudulikkuse ravimise võrrandis täiendavaks teguriks.