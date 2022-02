Kuidas valentinipäeva kirgede möllus enda ja oma partneri ohutus tagada?

Käes on valentini- ehk sõbrapäev, see on päev, kus peetakse meeles kallimaid, avaldatakse armastust ning veedetakse koos kirglikke hetki. Kirgede möllus ei tohiks aga ära unustada ka enda ja oma partneri ohutust, tuletab Südameapteegi farmatseut Helika Aigro meelde.