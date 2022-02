Kuldse lindi kampaania kutsub mõtlema vähihaigetele lastele

«Eestis saab aastas vähidiagnoosi 50 last. Kuldse lindi ja ettevõtete kuldsetesse toonidesse valgustamise kampaaniaga soovime pöörata suuremat tähelepanu vähihaigete laste ja nende perede aitamise vajadusele ning tunnustada ja tänada kõiki toetajaid, kes meie Liidule on aastate lõikes abiks olnud ja kellega koos oleme saanud olla toeks vähihaigetele lastele,» selgitas Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juht Kaili Semm.

Vähihaigete laste päeva ning selle puhuks korraldatud kuldse lindi ja kuldse valgustamise kampaaniaga soovitakse suurendada inimeste teadlikkust, kõrvalseisjate tolerantsi ja julgustada inimesi toetama nii vähihaigeid lapsi – soovitakse panna inimesi hetkeks mõtlema elu hapruse üle. Mida enam vähihaigetest lastest räägitakse, seda enam mõistetakse, et vähihaige lapse täielikuks paranemiseks ei piisa üksnes ravimitest, vaid väga oluline osa sellest on ka ühiskonna toetusel jätkata igapäevast elu nii palju, kui see on võimalik.