Jaapani uuringus ilmnes tegur, mis tõstab autismiriski

Tänapäeval veedavad nii lapsed kui ka täiskasvanud järjest enam aega ekraaniga digiseadme ees. Rohkelt on avaldatud uurimusi liiga pika päevase ekraaniaja negatiivsetest tervisemõjudest. WHO soovituste kohaselt ei tohiks lapsed esimesel eluaastal üldse ekraanidega seadmetega aega veeta.

Autorid oletavad, et ekraaniga seadmetelt vallanduvad kõrgsageduslikud elektromagnetilised lained mõjutavad imikueas veel areneva aju struktuure ja funktsioone ja soodustavad autismispektri häire kujunemist. Võimalik, et geneetiliste tegurite tõttu on poiste aju esimesel eluaastal kahjulikele keskkonnateguritele tundlikum kui tütarlastel.