3 nippi, kuidas hoida töötajaid kriisi ajal

Individuaalsed koosolekud

Tööandjate ja töötajate omavaheline suhe on võrreldes kriisieelse ajaga silmnähtavalt muutunud, kinnitab Tele2 personalijuht Eve Karo. «Kui muidu oli võimalus oma tiimi füüsiliselt näha ja inimeste päeva kulgemise kohta uurida, siin täna pole see enam alati võimalik,» räägib Karo. Personali- ja klienditeeninduse direktori Sirli Seliovi hinnangul on seepärast tõusnud üks-ühele vestluste tähtsus: «Oleme suunanud oma juhte tegema iga tiimiliikmega personaalseid vestluseid igas kuus vähemalt korra, et luua tugev suhtlusbaas ja seeläbi suurendada juhi teadlikkust oma kollektiivi kohta. Vestluste pikkus on reguleeritav vastavalt inimeste vajadusele ja kogemusele.» Seliov lisab, et sellised vestlused on võimaldanud inimestel väljakutseid avada ja jõuda üheskoos vajalike lahendusteni ning ennetada probleemide süvenemist.

Tähelepanu isiklikel vajadustel

Seliov ja Karo leiavad, et ettevõte võiks lisaks professionaalsetele koolitustele pakkuda ka õpitubasid, mis keskenduksid töötajate vaimse ja füüsilise tervise hoidmisele. «Tänu erinevatele personaalsetele koolitustele on lisaks töötajate heaolule tõusnud ka kolleegide seas üksteise märkamine ning kiidusõnade jagamine,» räägib Karo. «Samuti oleme pakkunud oma töötajatele ajajuhtimise koolitust, mis on õpetanud töökoormust jagama ning aidanud stressitaset vähendada.»

Suur väärtus on psühholoogilise toe pakkumisel või vahendamisel. Seliovi sõnul peab oma tervise eest hoolitsemine alguse saama ikka inimese enda soovist, aga tööandjana on võimalik suunata ja jagada infot võimalike teenusteni. ««Näiteks panustame Minudoci vaimse tervise paketti, mille abil on võimalik töötajatele pakkuda kaugteel olukorra ja võimaluste piires nii arstiabi kui ka psühholoogilist nõustamist.»

MinuDoc platvormil vaimse tervise teenuseid pakkuva kliinilise psühholoogi René Randveri sõnul peaks tasakaalustatud lähenemine töötajate hoidmiseks muutuma normaalsuseks igas ettevõttes. «Leian, et töötaja vaimse tervise toetamiseks saab tööandja nii mõndagi ära teha, alates regulaarsetest üks-ühele kohtumistest, et olukorda ja võimalikke probleeme arutada, kuni tervist toetava töökeskkonna loomiseni, kus saavad aidata spetsialistid. Asutus saab langetada barjääre abini jõudmisel, kas pakkudes ise spetsialistipoolset tuge või seda vahendades.»

Võimalus uueks alguseks