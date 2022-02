Regulaarne valuvaigisti kasutamine võib olla levinud haiguse korral ohtlik

On andmeid, et mittesteroidsed põletikuvastased ravimid tõstavad hüpertensiooniga haigete vererõhku, kirjutab Eesti arstide liidu ajakiri Eesti Arst. Vähe on andmeid paratsetamooli regulaarse kasutamise mõjust kõrgvererõhktõvega patsientidel.